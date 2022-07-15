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У Зеленского выразили "маленький оптимизм" по поводу морского экспорта зерна

У Зеленского выразили "маленький оптимизм" по поводу морского экспорта зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью Sky News, что есть "маленький оптимизм" относительно того, что страна, возможно, сможет вывозить зерно в частности из портового города Одесса после переговоров в Стамбуле при участии рф, пишет УНН.

Цитата

"После этой встречи... есть очень маленький оптимизм, поэтому прогресс должен быть показан. Я думаю, что для достижения окончательного соглашения нужно некоторое время, и над этим работают ООН и Генеральный секретарь", - сказал Жовква.

По его словам, "Украина предлагает все, что может, в этой ситуации" - зерно, несколько портов, "но время уходит".

Дополнение

13 июля в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

В ООН сказали, что по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле по возобновлению экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано.

Контекст

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

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