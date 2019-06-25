Неизвестные в Харькове снова взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Харькове в ночь на вторник неизвестные взорвали банкомат. В результате происшествия никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Происшествие случилось около 3:00 по проспекту Победы.
"Неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси", - указали в полиции.
Полицейские на месте изъяли вещественные доказательства.
Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.
Напомним, это не первый случай подрыва банкомата в Харькове. Аналогичные инциденты происходили в апреле, в феврале. В начале июня неизвестные взорвали банкомат в поселке Рогань Харьковской области.