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Неизвестные в Харькове снова взорвали банкомат

Киев • УНН

 • 13119 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Харькове в ночь на вторник неизвестные взорвали банкомат. В результате происшествия никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Неизвестные в Харькове снова взорвали банкомат

Происшествие случилось около 3:00 по проспекту Победы.

"Неизвестные лица взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине. По заключению взрывотехников, внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси", - указали в полиции.

Полицейские на месте изъяли вещественные доказательства.

Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, это не первый случай подрыва банкомата в Харькове. Аналогичные инциденты происходили в апреле, в феврале. В начале июня неизвестные взорвали банкомат в поселке Рогань Харьковской области.

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