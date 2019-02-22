У Харкові підірвали та пограбували банкомати

Приблизно о третій ночі невідомі підірвали банкомат на проспекті Перемоги та забрали з нього касети з готівкою.

Після цього, приблизно опів на четверту ночі, троє чоловіків у масках підірвали інший банкомат на вулиці Врубеля та забрали гроші у мішку. За даними свідка, після пограбування вони поїхали на сірому авто.

Поліція ввела в дію операцію "Сирена", і вже в 03:50 знайшла ймовірне авто зловмисників - у ньому були елементи банківських касет.

Як повідомляв УНН, у селищі Олика Ківерцівського району на Волині затримали групу зловмисників, які викрали з банкомату дві касети із грошима.

Нагадаємо, в Черкаській області невідомі підірвали банкомат, який знаходився у приміщенні сільської ради.