У Харкові підірвали та пограбували банкомати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні вночі невідомі підірвали та пограбували два банкомати у Харкові. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської поліції.
Приблизно о третій ночі невідомі підірвали банкомат на проспекті Перемоги та забрали з нього касети з готівкою.
Після цього, приблизно опів на четверту ночі, троє чоловіків у масках підірвали інший банкомат на вулиці Врубеля та забрали гроші у мішку. За даними свідка, після пограбування вони поїхали на сірому авто.
Поліція ввела в дію операцію "Сирена", і вже в 03:50 знайшла ймовірне авто зловмисників - у ньому були елементи банківських касет.
Як повідомляв УНН, у селищі Олика Ківерцівського району на Волині затримали групу зловмисників, які викрали з банкомату дві касети із грошима.
Нагадаємо, в Черкаській області невідомі підірвали банкомат, який знаходився у приміщенні сільської ради.