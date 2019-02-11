На Волині з банкомату викрали понад півмільйона гривень

"Поліцейські Волині у неділю 10 лютого під ранок затримали на місці скоєння злочину групу осіб, котрі за допомогою інструментів пошкодили банкомат та викрали дві касети із грошима. Сума спричинених збитків фінансовій установі становить 600 тисяч гривень. Гроші та знаряддя злочину вилучили, зокрема, болгарку для різки по металу, викрутки, рулони самоклеючої плівки та серцевину замка. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу тримання під вартою", – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.

Порушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру за ч.5 ст.185 (крадіжка –ред.) Кримінального кодексу України.

Зловмисники – 40-річний лучанин, 33-річний уродженець Закарпаття та 34-річний уродженець Рівненщини. Усі вони раніше притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння різних злочинів. Під час досудового слідства буде перевірено цих осіб на причетність до скоєння інших злочинів. Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.

Нагадаємо, в Черкаській області невідомі підірвали вуличний банкомат, який знаходився у приміщенні сільської ради.



