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8 марта, 13:20 • 67813 просмотра

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На Волыни из банкомата похитили более полумиллиона гривен

На Волыни из банкомата похитили более полумиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Волынской области в поселке Олыка Киверцовского района задержана группа злоумышленников, которые похитили из банкомата две кассеты с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.

"Полицейские Волыни в воскресенье 10 февраля утром задержали на месте преступления группу лиц, с помощью инструментов повредили банкомат и похитили две кассеты с деньгами. Сумма причиненного ущерба финансовому учреждению составляет 600 тысяч гривен. Деньги и орудие преступления изъяли, в частности, болгарку для резки по металлу, отвертки, рулоны самоклеящейся пленки и сердцевину замка. Решается вопрос об избрании им меры пресечения содержание под стражей", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской област и Петр Шпига.

Нарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлено о подозрении по ч.5 ст.185 (кража - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники - 40-летний житель, 33-летний уроженец Закарпатья и 34-летний уроженец Ровенской области. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Во время досудебного следствия будут проверены этих лица на причастность к совершению других преступлений. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

Напомним, в Черкасской области неизвестные взорвали уличный банкомат, который находился в помещении сельского совета.

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