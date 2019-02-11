На Волыни из банкомата похитили более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Волынской области в поселке Олыка Киверцовского района задержана группа злоумышленников, которые похитили из банкомата две кассеты с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.
"Полицейские Волыни в воскресенье 10 февраля утром задержали на месте преступления группу лиц, с помощью инструментов повредили банкомат и похитили две кассеты с деньгами. Сумма причиненного ущерба финансовому учреждению составляет 600 тысяч гривен. Деньги и орудие преступления изъяли, в частности, болгарку для резки по металлу, отвертки, рулоны самоклеящейся пленки и сердцевину замка. Решается вопрос об избрании им меры пресечения содержание под стражей", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской област и Петр Шпига.
Нарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлено о подозрении по ч.5 ст.185 (кража - ред.) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники - 40-летний житель, 33-летний уроженец Закарпатья и 34-летний уроженец Ровенской области. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Во время досудебного следствия будут проверены этих лица на причастность к совершению других преступлений. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается следствие.
Напомним, в Черкасской области неизвестные взорвали уличный банкомат, который находился в помещении сельского совета.