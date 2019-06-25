Невідомі у Харкові знову підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Харкові у ніч на вівторок невідомі підірвали банкомат. У результати події ніхто не постраждав. Сума збитків, нанесених банківській установі, наразі встановлюється. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
Подія сталася близько 3:00 по проспекту Перемоги.
"Невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновками вибухотехників, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші", - вказали у поліції.
Поліцейські на місці вилучили речові докази.
Факт події зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України. Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, це не перший випадок підриву банкомата у Харкові. Аналогічні інциденти ставалися у квітні, у лютому. На початку червня невідомі підірвали банкомат у селищі Рогань на Харківщині.