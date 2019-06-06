Невідомі на Харківщині підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У селищі Рогань Харківської області невідомі підірвали банкомат, постраждалих немає, сума збитків встановлюється. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
6 червня близько 3:00 до Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про спрацюванння сигналізації банкомату на вулиці Культури у селищі Рогань.
"На місці події поліцейські встановили, що невідомі особи пошкодили банкомат шляхом підриву із використанням невідомої речовини та скоїли крадіжку касет з грошима", - вказали у поліції.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Наразі встановлюються усі обставини події. Також вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у Києві підірвали банкомат і вкрали гроші.