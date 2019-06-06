Неизвестные в Харьковской области взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В поселке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
6 июня около 3:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань.
"На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами", - указали в полиции.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Напомним, в Киеве взорвали банкомат и украли деньги.