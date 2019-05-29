У Києві підірвали банкомат і вкрали гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Деснянському районі столиці троє невідомих підірвали банкомат у тамбурі банківського відділення і втекли, викравши касети з грошима. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
"Зайшовши у тамбур, невідомі підійшли до банкомату, вставили у щілину, з якої видається готівка, спеціальний шланг та повернулися на вулицю. Із собою фігуранти мали сумку з двома газовими балонами, які підключили до шлангу та пустили по ньому газо-повітряну суміш. Коли банківський пристрій вибухнув, фігуранти забігли у приміщення, забрали касети із грошима та втекли. Остаточна сума збитків встановлюється", - повідомили у прес-службі.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці шукають зловмисників.
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