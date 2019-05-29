В Киеве взорвали банкомат и украли деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Деснянском районе столицы трое неизвестных взорвали банкомат в тамбуре банковского отделения и скрылись, похитив кассеты с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
"Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщили в пресс-службе.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители ищут злоумышленников.
Напомним, в Хмельницкой взорвали банкомат.