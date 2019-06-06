Неизвестные в балаклавах похитили из магазина 5 пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Запорожской области ограбили магазин на АЗС. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
В Запорожской области двое неизвестных в балаклавах угрожая пистолетом требовали деньги у кассира магазина на АЗС. А получив отказ, разбили стекло битой и требовали передать средства, которых в кассе не было, тогда преступники похитили 5 пачек сигарет и скрылись с места преступления.
Начато расследование по ч.3 ст.187 УК Украины.
Как сообщал УНН, ограбление банка в Полтавской области инсценировали.
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