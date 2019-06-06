Неизвестные в балаклавах похитили из магазина 5 пачек сигарет

В Запорожской области двое неизвестных в балаклавах угрожая пистолетом требовали деньги у кассира магазина на АЗС. А получив отказ, разбили стекло битой и требовали передать средства, которых в кассе не было, тогда преступники похитили 5 пачек сигарет и скрылись с места преступления.

Начато расследование по ч.3 ст.187 УК Украины.



Как сообщал УНН, ограбление банка в Полтавской области инсценировали.



Напомним, в Харькове грабители, которые обманули 45 человек предстанут перед судом.