Невідомі у балаклавах викрали з магазину 5 пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Запорізькій області пограбували магазин на АЗС. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Запорізькій області двоє невідомих осіб у балаклавах погрожуючи пістолетом вимагали гроші у касира магазину на АЗС. А отримавши відмову, розбили скло битою та вимагали передати кошти, яких у касі не було, тоді злочинці викрали 5 пачок сигарет та зникли з місця злочину.
Розпочато розслідування за ч.3 ст.187 КК України.
Як повідомляв УНН, пограбування банку на Полтавщині інсценували.
Нагадаємо, у Харкові грабіжники, які ошукали 45 людей постануть перед судом.