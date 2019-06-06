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Невідомі у балаклавах викрали з магазину 5 пачок сигарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У Запорізькій області пограбували магазин на АЗС. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

У Запорізькій області двоє невідомих осіб у балаклавах погрожуючи пістолетом вимагали гроші у касира магазину на АЗС. А отримавши відмову, розбили скло битою та вимагали передати кошти, яких у касі не було, тоді злочинці викрали 5 пачок сигарет та зникли з місця злочину.

Розпочато розслідування за ч.3 ст.187 КК України.

Як повідомляв УНН, пограбування банку на Полтавщині інсценували

Нагадаємо, у Харкові грабіжники, які ошукали 45 людей постануть перед судом

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