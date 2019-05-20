Пограбування банку на Полтавщині інсценували – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Пограбування банку у місті Кобеляки Полтавської області було інсценуванням. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що поліція за процесуального керівництва обласної прокуратури встановила, що розбій був інсценуванням, в якому свою роль зіграв і сам 50-річний "потерпілий".
Крім директора філії банку, у скоєнні розбійного нападу підозрюються ще двоє чоловіків – 50 і 39 років.
Наразі зловмисників затримали, їм оголошені підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Гроші, маски та інші речові докази вилучені. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, у місті Кобеляки Полтавської області невідомі пограбували банківське відділення та побили його директора.
Зазначалося, що директора відділення одного з банків вдарили по голові на порозі відділення. Після чого грабіжник "болгаркою" відкрив сейф, з якого забрав гроші на суму майже 1,7 млн грн.