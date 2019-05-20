Ограбление банка в Полтавской области инсценировали – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Ограбление банка в городе Кобеляки Полтавской области было инсценировкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Сообщается, что полиция по процессуального руководства областной прокуратуры установила, что разбой был инсценировкой, в котором свою роль сыграл и сам 50-летний "пострадавший".
Кроме директора филиала банка, в совершении разбойного нападения подозреваются двое мужчин - 50 и 39 лет.
Сейчас злоумышленников задержали, им объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Деньги, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в городе Кобеляки Полтавской области неизвестные ограбили банковское отделение и избили его директора.
Отмечалось, что директор отделения одного из банков ударили по голове на пороге отделения. После чего грабитель "болгаркой" открыл сейф, из которого забрал деньги в сумме почти 1,7 млн грн.