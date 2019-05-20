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7 марта, 13:58 • 96566 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123473 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111768 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

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Ограбление банка в Полтавской области инсценировали – полиция

Ограбление банка в Полтавской области инсценировали – полиция

Киев  •  УНН

 • 15411 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Ограбление банка в городе Кобеляки Полтавской области было инсценировкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Сообщается, что полиция по процессуального руководства областной прокуратуры установила, что разбой был инсценировкой, в котором свою роль сыграл и сам 50-летний "пострадавший".

Кроме директора филиала банка, в совершении разбойного нападения подозреваются двое мужчин - 50 и 39 лет.

Сейчас злоумышленников задержали, им объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Деньги, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в городе Кобеляки Полтавской области неизвестные ограбили банковское отделение и избили его директора.

Отмечалось, что директор отделения одного из банков ударили по голове на пороге отделения. После чего грабитель "болгаркой" открыл сейф, из которого забрал деньги в сумме почти 1,7 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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