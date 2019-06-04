У Харкові грабіжники, які ошукали 45 людей постануть перед судом

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У Харкові під виглядом надання послуг з оренди житла учасники організованої злочинної групи заволодівали коштами 45 потерпілих. Сума викрадених становить понад 325 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу національної поліції України.

У грудні 2018 року співробітники управління стратегічних розслідувань поліції Харківської області викрили та затримали чотирьох учасників групи. Крім того, затримано ще двох осіб — громадян Азербайджану, — яких організатор долучав до насильницьких “заходів впливу” на потерпілих.

“Наразі встановлено, що упродовж семи місяців злочинної діяльності групи їхніми жертвами стали 45 потерпілих. Загальна сума викраденого становить понад 325 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.

Також, правоохоронці Харківщини встановили, що до організації групи причетний 32-річний уродженець Вірменії. У червні 2018 року він розробив злочинну схему відкритого викрадення чужого майна.

“До складу групи увійшли ще троє осіб — громадянин Грузії та дві громадянки України. За дорученням організатора групи жінки розміщували неправдиві оголошення на інтернет-ресурсі. За привабливими для майбутніх клієнтів умовами та низькими цінами вони пропонували оренду квартир у Харкові. Представляючись менеджерами агентства нерухомості, зловмисниці відповідали на дзвінки потенційних клієнтів та запрошували до офісу”, — зазначається в повідомленні.

Також, під час зустрічі з потерпілими учасниці групи надавали напівзаповнені договори про надання інформаційних послуг, маскуючи це як формальну умову перед заповненням основного договору оренду житла.

“Після цього зловмисниці просили потенційних клієнтів надати для фотографування грошові кошти у сумі оплати оренди житла за два місяці нібито для перевірки платоспроможності клієнта або як необхідну звітність перед керівництвом. Зловмисниці обіцяли повернути кошти одразу після фотографування, але натомість просто викрадали їх”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, організатор групи відповідав за безпеку жінок-виконавиць під час конфліктів з потерпілими. У таких ситуаціях до приміщення заходив він та другий постійний учасник групи. Чоловіки погрожували застосувати насильство, а у разі непідкорення — наносили потерпілим тілесні ушкодження.

“Наразі чотирьом основним учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186 (Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Чотирьом основним учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна. Відповідно до ч.2 ст. 186 КК України двом громадянам Азербайджану загрожує ув’язнення строком до шести років.

Нагадаємо, пограбування банку у місті Кобеляки Полтавської області було інсценуванням.

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