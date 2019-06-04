В Харькове грабители, которые обманули 45 человек предстанут перед судом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. В Харькове под видом оказания услуг по аренде жилья участники организованной преступной группы завладевали средствами 45 потерпевших. Сумма похищенных составляет более 325 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.

В декабре 2018 года сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковской области разоблачили и задержали четырех участников группы. Кроме того, задержаны еще два человека — граждан Азербайджана, — которых организатор приобщал к насильственным “мерам воздействия” на потерпевших.

“Установлено, что в течение семи месяцев преступной деятельности группы их жертвами стали 45 пострадавших. Общая сумма похищенного составляет более 325 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Также правоохранители Харьковщины установили, что к организации группы причастен 32-летний уроженец Армении. В июне 2018 года он разработал преступную схему открытого похищения чужого имущества.

“В состав группы вошли три человека — гражданин Грузии и две гражданки Украины. По поручению организатора группы женщины размещали ложные объявления на интернет-ресурсе. По привлекательным для будущих клиентов условиями и низкими ценами они предлагали аренду квартир в Харькове. Представляясь менеджерами агентства недвижимости, злоумышленницы отвечали на звонки потенциальных клиентов и приглашали в офис”, — отмечается в сообщении.

Также, во время встречи с пострадавшими участницы группы оказывали полузаполненные договора о предоставлении информационных услуг, маскируя это как формальное условие перед заполнением основного договора аренду жилья.

“После этого злоумышленницы просили потенциальных клиентов предоставить для фотографирования денежные средства в сумме оплаты аренды жилья за два месяца якобы для проверки платежеспособности клиента или как необходимую отчетность перед руководством. Злоумышленницы обещали вернуть средства сразу после фотографирования, но зато просто похищали их”, — говорится в сообщении.

Кроме того, организатор группы отвечал за безопасность женщин-исполнительниц во время конфликтов с пострадавшими. В таких ситуациях в помещение заходил он и второй постоянный участник группы. Мужчины угрожали применить насилие, а в случае неподчинения — наносили потерпевшим телесные повреждения.

“Сейчас четырем основным участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 186 (Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Четырем основным участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества. Согласно ч.2 ст. 186 УК Украины двум гражданам Азербайджана грозит заключение сроком до шести лет.

Напомним, ограбление банка в городе Кобеляки Полтавской области было инсценировкой.

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