В Харькове грабители, которые обманули 45 человек предстанут перед судом

В декабре 2018 года сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковской области разоблачили и задержали четырех участников группы. Кроме того, задержаны еще два человека — граждан Азербайджана, — которых организатор приобщал к насильственным “мерам воздействия” на потерпевших.

“Установлено, что в течение семи месяцев преступной деятельности группы их жертвами стали 45 пострадавших. Общая сумма похищенного составляет более 325 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Также правоохранители Харьковщины установили, что к организации группы причастен 32-летний уроженец Армении. В июне 2018 года он разработал преступную схему открытого похищения чужого имущества.

“В состав группы вошли три человека — гражданин Грузии и две гражданки Украины. По поручению организатора группы женщины размещали ложные объявления на интернет-ресурсе. По привлекательным для будущих клиентов условиями и низкими ценами они предлагали аренду квартир в Харькове. Представляясь менеджерами агентства недвижимости, злоумышленницы отвечали на звонки потенциальных клиентов и приглашали в офис”, — отмечается в сообщении.

Также, во время встречи с пострадавшими участницы группы оказывали полузаполненные договора о предоставлении информационных услуг, маскируя это как формальное условие перед заполнением основного договора аренду жилья.

“После этого злоумышленницы просили потенциальных клиентов предоставить для фотографирования денежные средства в сумме оплаты аренды жилья за два месяца якобы для проверки платежеспособности клиента или как необходимую отчетность перед руководством. Злоумышленницы обещали вернуть средства сразу после фотографирования, но зато просто похищали их”, — говорится в сообщении.

Кроме того, организатор группы отвечал за безопасность женщин-исполнительниц во время конфликтов с пострадавшими. В таких ситуациях в помещение заходил он и второй постоянный участник группы. Мужчины угрожали применить насилие, а в случае неподчинения — наносили потерпевшим телесные повреждения.

“Сейчас четырем основным участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 186 (Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Четырем основным участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества. Согласно ч.2 ст. 186 УК Украины двум гражданам Азербайджана грозит заключение сроком до шести лет.

Напомним, ограбление банка в городе Кобеляки Полтавской области было инсценировкой.