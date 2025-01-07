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Невиданные наводнения в Мекке: власти Саудовской Аравии объявили чрезвычайное положение

Невиданные наводнения в Мекке: власти Саудовской Аравии объявили чрезвычайное положение

Киев  •  УНН

 • 2358 просмотра

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Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в районе Аль-Авали на юго-востоке Мекки. Экстремальные погодные условия привели к затоплению дорог, пылевым бурям и граду, власти призывают население оставаться дома.

Провинцию Мекка затопило в результате проливных дождей. Ситуация опасна, власти находятся в состоянии повышенной готовности. 

Передает УНН со ссылкой на One India.

Детали

Саудовская Аравия оказалась во власти суровых погодных условий. Проливные дожди последних дней вызвали сильные наводнения в районе Аль-Авали на юго-востоке Мекки, что привело к значительным материальным убыткам. 

Экстремальная погода вызвала значительные сбои в священных городах. Дороги затоплены, что затрудняет проезд.

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Пылевые бури ухудшают видимость, добавляя трудностей жителям и посетителям.

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Также сообщалось о граде, который нанес еще больший ущерб. Власти предупредили население.

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Людям рекомендуют оставаться дома и избегать ненужных поездок. Экстренные службы готовы реагировать на любые инциденты.

Также идет речь о развертывании групп экстренной помощи и предоставлении обновленной информации через каналы СМИ. Это помогает держать всех в курсе последних событий.

Приоритетом является предотвращение несчастных случаев и обеспечение наличия помощи в случае необходимости. Жителей пострадавших районов призывают быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии и воды. Запасы самого необходимого могут помочь им справиться с любыми неурядицами.

- информирует One India.

Напомним,

Наводнение в Испании вероятно является самым масштабным в Европе за 50 лет.

Спасатели предупредили о шторме в Карпатах: скорость ветра достигнет 40 м/с6 янв. 2025, 19:18 • 21016 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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