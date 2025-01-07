Невиданные наводнения в Мекке: власти Саудовской Аравии объявили чрезвычайное положение

Провинцию Мекка затопило в результате проливных дождей. Ситуация опасна, власти находятся в состоянии повышенной готовности.

Передает УНН со ссылкой на One India.

Детали

Саудовская Аравия оказалась во власти суровых погодных условий. Проливные дожди последних дней вызвали сильные наводнения в районе Аль-Авали на юго-востоке Мекки, что привело к значительным материальным убыткам.

Экстремальная погода вызвала значительные сбои в священных городах. Дороги затоплены, что затрудняет проезд.

Пылевые бури ухудшают видимость, добавляя трудностей жителям и посетителям.

Также сообщалось о граде, который нанес еще больший ущерб. Власти предупредили население.

Людям рекомендуют оставаться дома и избегать ненужных поездок. Экстренные службы готовы реагировать на любые инциденты.

Также идет речь о развертывании групп экстренной помощи и предоставлении обновленной информации через каналы СМИ. Это помогает держать всех в курсе последних событий.

Приоритетом является предотвращение несчастных случаев и обеспечение наличия помощи в случае необходимости. Жителей пострадавших районов призывают быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии и воды. Запасы самого необходимого могут помочь им справиться с любыми неурядицами. - информирует One India.

Напомним,

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