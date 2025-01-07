Небачені повені в Мецці: влада Саудівської Аравії оголосила надзвичайний стан
Київ • УНН
Проливні дощі спричинили масштабні повені в районі Аль-Авалі на південному сході Мекки. Екстремальні погодні умови призвели до затоплення доріг, пилових бур та граду, влада закликає населення залишатися вдома.
Провінціїю Мекка затопило затопило у результаті проливних дощів. Ситуація небезпечна, влада перебуває у стані підвищеної готовності.
Передає УНН із посиланням на One India.
Деталі
Саудівська Аравія опинилася у владі суворих погодних умов. Проливні дощі останніх днів спричинили сильні повені в районі Аль-Авалі на південному сході Мекки, що призвело до значних матеріальних збитків.
Екстремальна погода спричинила значні збої у священних містах. Дороги затоплені, що ускладнює проїзд.
Пилові бурі погіршують видимість, додаючи труднощів жителям і відвідувачам.
Також повідомлялося про град, який завдав ще більшої шкоди. Влада попередила населення.
Людям рекомендують залишатися вдома та уникати непотрібних поїздок. Екстрені служби готові реагувати на будь-які інциденти.
Також йде мова про розгортання груп екстреної допомоги та надання оновленої інформації через канали ЗМІ. Це допомагає тримати всіх в курсі останніх подій.
Пріоритетом є запобігання нещасним випадкам і забезпечення наявності допомоги в разі потреби. Жителів постраждалих районів закликають бути готовими до можливих відключень електроенергії та води. Запаси найнеобхіднішого можуть допомогти їм впоратися з будь-якими негараздами.
Нагадаємо
Повінь в Іспанії ймовірно є наймасштабнішою у Європі за 50 років.
Рятувальники попередили про шторм у Карпатах: швидкість вітру досягне 40 м/с06.01.25, 21:18 • 23296 переглядiв