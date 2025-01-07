Небачені повені в Мецці: влада Саудівської Аравії оголосила надзвичайний стан

Провінціїю Мекка затопило затопило у результаті проливних дощів. Ситуація небезпечна, влада перебуває у стані підвищеної готовності.

Передає УНН із посиланням на One India.

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Саудівська Аравія опинилася у владі суворих погодних умов. Проливні дощі останніх днів спричинили сильні повені в районі Аль-Авалі на південному сході Мекки, що призвело до значних матеріальних збитків.

Екстремальна погода спричинила значні збої у священних містах. Дороги затоплені, що ускладнює проїзд.

Пилові бурі погіршують видимість, додаючи труднощів жителям і відвідувачам.

Також повідомлялося про град, який завдав ще більшої шкоди. Влада попередила населення.

Людям рекомендують залишатися вдома та уникати непотрібних поїздок. Екстрені служби готові реагувати на будь-які інциденти.

Також йде мова про розгортання груп екстреної допомоги та надання оновленої інформації через канали ЗМІ. Це допомагає тримати всіх в курсі останніх подій.

Пріоритетом є запобігання нещасним випадкам і забезпечення наявності допомоги в разі потреби. Жителів постраждалих районів закликають бути готовими до можливих відключень електроенергії та води. Запаси найнеобхіднішого можуть допомогти їм впоратися з будь-якими негараздами.