Небачені повені в Мецці: влада Саудівської Аравії оголосила надзвичайний стан

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Проливні дощі спричинили масштабні повені в районі Аль-Авалі на південному сході Мекки. Екстремальні погодні умови призвели до затоплення доріг, пилових бур та граду, влада закликає населення залишатися вдома.

Провінціїю Мекка затопило затопило у результаті проливних дощів. Ситуація небезпечна, влада перебуває у стані підвищеної готовності. 

Передає УНН із посиланням на One India.

Деталі

Саудівська Аравія опинилася у владі суворих погодних умов. Проливні дощі останніх днів спричинили сильні повені в районі Аль-Авалі на південному сході Мекки, що призвело до значних матеріальних збитків. 

Екстремальна погода спричинила значні збої у священних містах. Дороги затоплені, що ускладнює проїзд.

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Пилові бурі погіршують видимість, додаючи труднощів жителям і відвідувачам.

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Також повідомлялося про град, який завдав ще більшої шкоди. Влада попередила населення.

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Людям рекомендують залишатися вдома та уникати непотрібних поїздок. Екстрені служби готові реагувати на будь-які інциденти.

Також йде мова про розгортання груп екстреної допомоги та надання оновленої інформації через канали ЗМІ. Це допомагає тримати всіх в курсі останніх подій.

Пріоритетом є запобігання нещасним випадкам і забезпечення наявності допомоги в разі потреби. Жителів постраждалих районів закликають бути готовими до можливих відключень електроенергії та води. Запаси найнеобхіднішого можуть допомогти їм впоратися з будь-якими негараздами.

- інформує One India.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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