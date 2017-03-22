Нетрезвый водитель во Львовской области во время преследования травмировал полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Работники группы реагирования патрульной полиции Городокского отделения полиции 21 марта около 19.00, во время патрулирования города, заметили автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого вел себя неадекватно - управлял транспортным средством с многочисленными нарушениями Правил дорожного движения и неоднократно создавал опасность для других водителей и пешеходов, в том числе и для детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
Правоохранители приняли решение остановить автомобиль, однако водитель Daewoo, заметив полицейских, начал убегать.
"Работники группы реагирования вызвали подмогу и начали преследование. Выехав из Городка, беглец съехал на грунтовую дорогу и остановился в поле. Когда к нему подбежал полицейский, мужчина захватил его руку в открытое окно и поехал, волоча милиционера за собой. Так он проехал около пятнадцати метров и только тогда отпустил руку полицейского, который упал в кювет, повредив ногу. Между тем на помощь группе реагирования прибыл еще один патрульный автомобиль. Увидев это, водитель Lanos продолжил побег и вновь вернулся в город. Полицейские приняли решение не применять табельное оружие в населенному пункте и пытались заблокировать автомобиль беглеца. Водитель Daewoo протаранил полицейскую Renault Kangoo и только после этого остановился. Правоохранители задержали мужчину - им оказался 31-летний местный житель. Медики обнаружили у него в крови 1,7 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, а также за ч.1 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа ...) УК Украины, санкция которой предусмотрено наказание - штраф или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование.
Напомним, 19 марта в Московском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое пешеходов.