Нетрезвый водитель во Львовской области во время преследования травмировал полицейского

Правоохранители приняли решение остановить автомобиль, однако водитель Daewoo, заметив полицейских, начал убегать.

"Работники группы реагирования вызвали подмогу и начали преследование. Выехав из Городка, беглец съехал на грунтовую дорогу и остановился в поле. Когда к нему подбежал полицейский, мужчина захватил его руку в открытое окно и поехал, волоча милиционера за собой. Так он проехал около пятнадцати метров и только тогда отпустил руку полицейского, который упал в кювет, повредив ногу. Между тем на помощь группе реагирования прибыл еще один патрульный автомобиль. Увидев это, водитель Lanos продолжил побег и вновь вернулся в город. Полицейские приняли решение не применять табельное оружие в населенному пункте и пытались заблокировать автомобиль беглеца. Водитель Daewoo протаранил полицейскую Renault Kangoo и только после этого остановился. Правоохранители задержали мужчину - им оказался 31-летний местный житель. Медики обнаружили у него в крови 1,7 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, а также за ч.1 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа ...) УК Украины, санкция которой предусмотрено наказание - штраф или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 19 марта в Московском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое пешеходов.