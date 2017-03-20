Нетверезий водій насмерть збив двох пішоходів у Харкові

Вчора, 19 березня о 18:05 на проспекті Ювілейному, 42, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Встановлено, що 30-річний водій автомобіля “Мерседес”, рухаючись по проспекту Ювілейному від вулиці Гвардійців Широнінців в напрямку проспекту Льва Ландау, скоїв наїзд на двох пішоходів — чоловіка і жінку. Постраждалі від отриманих травм загинули на місці події. У той же час автомобіль “Фольксваген” під керуванням 44-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку, скоїв наїзд на загиблу жінку.

Після освідкування водія автомобіля “Мерседес” в наркоцентрі з’ясовано, що він знаходився в нетверезому стані.

Особи пішоходів, а також обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються правоохоронцями.

Факт події внесений до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, двоє людей загинули внаслідок ДТП під Києвом.