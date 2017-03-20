Двоє людей загинули внаслідок ДТП під Києвом

Вчора, 19 березня, о 10 годині ранку, на 26 км автодороги Київ — Одеса, поблизу смт. Глеваха, Васильківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

За попередніми даними, водій автомобіля “Фольксваген Кадді”, здійснюючи маневр по обгону транспортного засобу, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем SCANIA, що рухався в зустрічному напрямку. Вантажівкою керував 57-річний житель Одеської області.

Внаслідок ДТП 29-річний водій та 51-річна пасажирка автомобіля “Фольксваген” загинули на місці пригоди. Крім того, до лікарні у тяжкому стані доставлено ще одного пасажира. У 50-річного чоловіка лікарі діагностували закриту черепно — мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани грудної клітини та голови.

Розпочато розслідування.

Як повідомляв УНН, одна людина загинула в ДТП біля станції метро у Києві.