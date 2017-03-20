Одна людина загинула в ДТП біля станції метро у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві біля станції метро Берестейська сталася моторошта ДТП. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще троє отримали поранення, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
За попередньою інформацією, автомобіль вилетів через відбійник на зустрічну смугу та приземлився на дах іншого автомобілю.
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Через аварію зіткнулося ще декілька автомобілів. Рух на трасі ускладнений — вільна лише одна смуга.
Повідомляється, що загиблий — водій транспортного засобу на який приземлилася автівка “Фіат”.
На місці працюють кілька патрулів поліцейських та оперативно-рятувальний загін.
Як повідомляв УНН, 18 березня, приблизно о 18:15 на автодорозі “Київ — Ковель”, неподалік села Федорівка Сарненського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля DAF.