Один человек погиб в ДТП возле станции метро в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве возле станции метро Берестейская произошло ужасное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили ранения, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, автомобиль вылетел через отбойник на встречную полосу и приземлился на крышу другого автомобиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре в ДТП погиб депутат
Из-за аварии столкнулось еще несколько автомобилей. Движение на трассе затруднено - свободная только одна полоса.
Сообщается, что погибший - водитель транспортного средства на который приземлилась машина "Фиат".
На месте работают несколько патрулей полицейских и оперативно-спасательный отряд.
Как сообщал УНН, 18 марта, примерно в 18:15 на автодороге "Киев - Ковель", возле села Федоровка Сарненского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля DAF.