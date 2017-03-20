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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 112963 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128261 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 136710 просмотра

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11 марта, 14:12 • 128575 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120123 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106785 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107715 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Один человек погиб в ДТП возле станции метро в Киеве

Один человек погиб в ДТП возле станции метро в Киеве

Киев • УНН

 • 12725 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве возле станции метро Берестейская произошло ужасное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили ранения, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, автомобиль вылетел через отбойник на встречную полосу и приземлился на крышу другого автомобиля.

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Из-за аварии столкнулось еще несколько автомобилей. Движение на трассе затруднено - свободная только одна полоса.

Сообщается, что погибший - водитель транспортного средства на который приземлилась машина "Фиат".

На месте работают несколько патрулей полицейских и оперативно-спасательный отряд.

Как сообщал УНН, 18 марта, примерно в 18:15 на автодороге "Киев - Ковель", возле села Федоровка Сарненского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля DAF.

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