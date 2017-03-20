Один человек погиб в ДТП возле станции метро в Киеве

По предварительной информации, автомобиль вылетел через отбойник на встречную полосу и приземлился на крышу другого автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре в ДТП погиб депутат

Из-за аварии столкнулось еще несколько автомобилей. Движение на трассе затруднено - свободная только одна полоса.

Сообщается, что погибший - водитель транспортного средства на который приземлилась машина "Фиат".

На месте работают несколько патрулей полицейских и оперативно-спасательный отряд.

Как сообщал УНН, 18 марта, примерно в 18:15 на автодороге "Киев - Ковель", возле села Федоровка Сарненского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля DAF.