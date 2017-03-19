Мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою та злетів у кювет на Рівненщині, є загиблі

Мікроавтобус у результаті ДТП з’їхав у кювет, а в його салоні залишилися загиблий водій та травмований пасажир. Діставали людей із понівеченого автомобіля за допомогою спеціального інструменту бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни. Травмованого пасажира рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловік у важкому стані з діагнозом політравма був терміново госпіталізований в реанімаційне відділення Сарненської центральної районної лікарні.

Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

Нагадаємо, одним із загиблих у ДТП, що сталася в суботу у Дніпрі, виявився депутат Соборної районної ради у м.Дніпро Богдан Назаренко.