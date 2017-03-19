Мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою та злетів у кювет на Рівненщині, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У суботу, 18 березня, приблизно о 18:15 на автодорозі “Київ — Ковель”, неподалік села Федорівка Сарненського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля DAF. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
Мікроавтобус у результаті ДТП з’їхав у кювет, а в його салоні залишилися загиблий водій та травмований пасажир. Діставали людей із понівеченого автомобіля за допомогою спеціального інструменту бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни. Травмованого пасажира рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловік у важкому стані з діагнозом політравма був терміново госпіталізований в реанімаційне відділення Сарненської центральної районної лікарні.
Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Головне управління ДСНС України у Рівненській області.
Нагадаємо, одним із загиблих у ДТП, що сталася в суботу у Дніпрі, виявився депутат Соборної районної ради у м.Дніпро Богдан Назаренко.