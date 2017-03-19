Мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою та злетів у кювет на Рівненщині, є загиблі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У суботу, 18 березня, приблизно о 18:15 на автодорозі “Київ — Ковель”, неподалік села Федорівка Сарненського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля DAF. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

Мікроавтобус у результаті ДТП з’їхав у кювет, а в його салоні залишилися загиблий водій та травмований пасажир. Діставали людей із понівеченого автомобіля за допомогою спеціального інструменту бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни. Травмованого пасажира рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловік у важкому стані з діагнозом політравма був терміново госпіталізований в реанімаційне відділення Сарненської центральної районної лікарні.

Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

Нагадаємо, одним із загиблих у ДТП, що сталася в суботу у Дніпрі, виявився депутат Соборної районної ради у м.Дніпро Богдан Назаренко.

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