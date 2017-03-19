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У Дніпрі в ДТП загинув депутат

У Дніпрі в ДТП загинув депутат

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 19 березня. УНН. Одним із загиблих у ДТП, що сталася в суботу у Дніпрі, виявився депутат Соборної районної ради у м.Дніпро Богдан Назаренко. Про це повідомляють однопартійці обранця на офіційній сторінці партії у соціальній мережі, передає кореспондент УНН.

"Автомобіль Chevrolet Aveo, який рухався по вул.Набережна Січеславська в напрямку Центрального мосту, виїхав на праве по ходу руху узбіччя та врізався в електроопору. Водієм, який не впорався із керуванням, виявився депутат Соборної районної у м.Дніпро ради Богдан Назаренко," - йдеться у повідомленні.

За інформацією, 24-річний чоловік внаслідок отриманих травм помер на місці пригоди разом із двома пасажирками. Ще одного постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення ОКЛ ім.Мечникова.

Нагадаємо, 18 березня, у місті Дніпро, на вулиці Набережна Січеславська, сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, одного — госпіталізовано.

Українські Національні Новини

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