В Днепре в ДТП погиб депутат

"Автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался по ул.Набережная Сичеславская в направлении Центрального моста, выехал на правую по ходу движения обочину и врезался в электроопору. Водителем, который не справился с управлением, оказался депутат Соборного районного совета г.Днепр Богдан Назаренко", - говорится в сообщении.

По информации, 24-летний мужчина в результате полученных травм скончался на месте происшествия вместе с двумя пассажирками. Еще одного пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ОКБ Мечникова.

Напомним, 18 марта в городе Днепр, на улице Набережная Сичеславская, произошло ДТП, в котором погибли три человека, один - госпитализирован.