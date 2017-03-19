Микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет в Ровенской области, есть погибшие

Микроавтобус в результате ДТП съехал в кювет, а в его салоне остались погибший водитель и травмированный пассажир. Доставали людей с искореженного автомобиля с помощью специального инструмента бойцы 8-й государственной пожарно-спасательной части города Сарны. Травмированного пассажира спасатели передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчина в тяжелом состоянии с диагнозом политравма был срочно госпитализирован в реанимационное отделение Сарненской центральной районной больницы.

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Главное управление ГосЧС Украины в Ровенской области.

Напомним, одним из погибших в ДТП, которое произошло в субботу в Днепре, оказался депутат Соборного районного совета н.Днепр Богдан Назаренко.