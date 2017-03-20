Два человека погибли в результате ДТП под Киевом

Вчера, 19 марта, в 10:00 утра, на 26 км автодороги Киев - Одесса, вблизи с. Глеваха, Васильковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген Кадди", совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем SCANIA, который двигался во встречном направлении. Грузовиком управлял 57-летний житель Одесской области.

В результате ДТП 29-летний водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля "Фольксваген" погибли на месте происшествия. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен еще один пассажир. У 50-летнего мужчины врачи диагностировали закрытую черепно - мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и головы.

Начато расследование.

Как сообщал УНН, один человек погиб в ДТП возле станции метро в Киеве.