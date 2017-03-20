Нетрезвый водитель насмерть сбил двух пешеходов в Харькове

Вчера, 19 марта в 18:05 на проспекте Юбилейном, 42, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Установлено, что 30-летний водитель автомобиля "Мерседес", двигаясь по проспекту Юбилейный от улицы Гвардейцев Широнинцев в направлении проспекта Льва Ландау, совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие от полученных травм погибли на месте происшествия. В то же время автомобиль "Фольксваген" под управлением 44-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, совершил наезд на погибшую женщину.

После проверки водителя автомобиля "Мерседес" в наркоцентре выяснено, что он находился в нетрезвом состоянии.

Личности пешеходов, а также обстоятельства и причины ДТП выясняются правоохранителями.

Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, два человека погибли в результате ДТП под Киевом.