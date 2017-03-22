Нетверезий водій на Львівщині під час переслідування травмував поліцейського

Правоохоронці прийняли рішення зупинити автомобіль, проте водій Daewoo, помітивши поліцейських, почав втікати.

“Працівники групи реагування викликали підмогу та розпочали переслідування. Виїхавши з Городка, втікач з’їхав на ґрунтову дорогу та зупинився в полі. Коли до нього підбіг поліцейський, чоловік захопив його руку крізь відчинене вікно та рушив, тягнучи правоохоронця за собою. Так він проїхав близько п’ятнадцяти метрів і лише тоді відпустив руку поліцейського, котрий впав у кювет, пошкодивши ногу. Тим часом на допомогу групі реагування прибув ще один патрульний автомобіль. Побачивши це, водій Lanos продовжив втечу і знов повернувся у місто. Поліцейські прийняли рішення не застосовувати табельну зброю у населеному пункту та намагались заблокувати автомобіль втікача. Водій Daewoo протаранив поліцейський Renault Kangoo і лише після цього зупинився. Правоохоронці затримали чоловіка — ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Медики виявили у нього в крові 1,7 проміле алкоголю”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, санкція якої передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, а також за ч.1 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу...) КК України, санкцією якої передбачене покарання — штраф або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 березня у Московському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє пішоходів.