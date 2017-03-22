Нетверезий водій на Львівщині під час переслідування травмував поліцейського

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Працівники групи реагування патрульної поліції Городоцького відділення поліції 21 березня близько 19.00, під час патрулювання міста, помітили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого поводився неадекватно – керував транспортним засобом з чисельними порушеннями Правил дорожнього руху та неодноразово створював небезпеку для інших водіїв та пішоходів, зокрема й для дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці прийняли рішення зупинити автомобіль, проте водій Daewoo, помітивши поліцейських, почав втікати.

“Працівники групи реагування викликали підмогу та розпочали переслідування. Виїхавши з Городка, втікач з’їхав на ґрунтову дорогу та зупинився в полі. Коли до нього підбіг поліцейський, чоловік захопив його руку крізь відчинене вікно та рушив, тягнучи правоохоронця за собою. Так він проїхав близько п’ятнадцяти метрів і лише тоді відпустив руку поліцейського, котрий впав у кювет, пошкодивши ногу. Тим часом на допомогу групі реагування прибув ще один патрульний автомобіль. Побачивши це, водій Lanos продовжив втечу і знов повернувся у місто. Поліцейські прийняли рішення не застосовувати табельну зброю у населеному пункту та намагались заблокувати автомобіль втікача. Водій Daewoo протаранив поліцейський Renault Kangoo і лише після цього зупинився. Правоохоронці затримали чоловіка — ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Медики виявили у нього в крові 1,7 проміле алкоголю”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, санкція якої передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, а також за ч.1 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу...) КК України, санкцією якої передбачене покарання — штраф або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 березня у Московському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє пішоходів.

 

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