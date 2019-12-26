Нетрезвый одессит побил в одном дворе четыре автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Патрульные задержали мужчину, который в одном из дворов в Одессе повредил четыре автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
"Сегодня около 4 часов утра инспекторы полиции получили вызов о том, что в одном из дворов на улице Семена Палия неизвестный мужчина бьет автомобили и неадекватно себя ведет", - указали патрульные.
На месте патрульные обнаружили нетрезвого мужчину, который агрессивно себя вел и пытался бежать.
"В целом стражи порядка обнаружили четыре машины с повреждениями: разбито лобовое стекло, повреждены щетки лобового стекла, деформирован капот и повреждены зеркала бокового вида", - добавили правоохранители.
Задержанный признался, что это он повредил автомобиль, однако мотива такого поступка не объяснил. В дальнейшем 31-летнего гражданина передали следователям.
Напомним, черкащанин проехал два перекрестка на красный несмотря на патрульных "на хвосте".