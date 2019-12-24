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Черкащанин проїхав два перехрестя на червоне попри патрульних "на хвості"

Черкащанин проїхав два перехрестя на червоне попри патрульних "на хвості"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. П'яний водій на автомобілі проїхав два перехрестя у Черкасах на червоний сигнал світлофора, не помітивши екіпаж патрульних, який їхав позаду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Черкаської області.

"Водій проїхав два перехрестя на червоний сигнал світлофора і навіть не помітив, що за ним слідував екіпаж патрульних. А все тому, що був напідпитку", - вказали правоохоронці.

Як зазначається, водій був на Mitsubishi Pajero.

"При спілкуванні з кермувальником інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти освідування у встановленому законом порядку. Результат — алкогольне сп'яніння (1,9 проміле). На порушника патрульні сформували вже не першу адміністративну справу", - додали патрульні.

Вказано, що він отримав протокол за ч. 3 ст. 130 та постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП.

"Якщо суд прийме рішення, то черкаський водій сплатить 40 800 штрафу і не сяде за кермо 10 років", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, водій на Чернігівщині здавав назад і на смерть збив чоловіка.

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