Черкащанин проїхав два перехрестя на червоне попри патрульних "на хвості"

КИЇВ. 24 грудня. УНН. П'яний водій на автомобілі проїхав два перехрестя у Черкасах на червоний сигнал світлофора, не помітивши екіпаж патрульних, який їхав позаду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Черкаської області.