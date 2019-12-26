Нетверезий одесит побив в одному дворі чотири автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Патрульні затримали чоловіка, який в одному з дворів в Одесі пошкодив чотири автомобілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.
"Сьогодні, близько 4-ї години ранку, інспектори поліції отримали виклик про те, що в одному з дворів на вулиці Семена Палія невідомий чоловік б'є автомобілі та неадекватно себе поводить", - вказали патрульні.
На місці патрульні виявили нетверезого чоловіка, який агресивно себе поводив та намагався тікати.
"Загалом охоронці порядку виявили чотири автівки з пошкодженнями: розбите лобове скло, пошкоджено щітки лобового скла, деформований капот та пошкоджені дзеркала бокового виду", - додали правоохоронці.
Затриманий зізнався, що це він пошкодив автомобіль, проте мотиву такого вчинку не пояснив. Надалі 31-річного громадянина передали слідчим.
Нагадаємо, черкащанин проїхав два перехрестя на червоне попри патрульних "на хвості".