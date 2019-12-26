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Нетверезий одесит побив в одному дворі чотири автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Патрульні затримали чоловіка, який в одному з дворів в Одесі пошкодив чотири автомобілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

"Сьогодні, близько 4-ї години ранку, інспектори поліції отримали виклик про те, що в одному з дворів на вулиці Семена Палія невідомий чоловік б'є автомобілі та неадекватно себе поводить", - вказали патрульні.

На місці патрульні виявили нетверезого чоловіка, який агресивно себе поводив та намагався тікати.

"Загалом охоронці порядку виявили чотири автівки з пошкодженнями: розбите лобове скло, пошкоджено щітки лобового скла, деформований капот та пошкоджені дзеркала бокового виду", - додали правоохоронці.

Затриманий зізнався, що це він пошкодив автомобіль, проте мотиву такого вчинку не пояснив. Надалі 31-річного громадянина передали слідчим.

Нагадаємо, черкащанин проїхав два перехрестя на червоне попри патрульних "на хвості".

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