Нетаньяху заявил, что война с Ираном "еще не закончена" из-за наличия урана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война между США, Израилем и Ираном еще не завершена, так как на территории Ирана остается высокообогащенный уран. Об этом он сказал в интервью программе "60 Minutes" на CBS, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По словам Нетаньяху, иранский ядерный материал необходимо вывезти.

Вы заходите внутрь и извлекаете это. Все это еще там (уран - ред.), и есть над чем работать – заявил премьер Израиля.

Нетаньяху не исключил новых действий против Ирана

Во время интервью Нетаньяху отказался уточнять, могут ли США или Израиль направить спецподразделения в Иран для изъятия ядерного материала.

Я думаю, что это можно сделать физически. Проблема не в этом. Это чрезвычайно важная миссия – сказал он.

В то же время израильский премьер заявил, что лучшим вариантом остается достижение соглашения с Ираном по его ядерной программе.

Ранее Иран сообщил, что передал США ответ на последнее американское предложение по завершению 10-недельной войны. В Вашингтоне заявляли, что ожидают реакции Тегерана перед принятием дальнейших решений.

