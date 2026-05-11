Нетаньяху заявил, что война с Ираном "еще не закончена" из-за наличия урана
Киев • УНН
Премьер Израиля подчеркнул необходимость вывоза ядерного материала из Ирана. Он считает физическое изъятие урана вполне возможной и важной миссией.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война между США, Израилем и Ираном еще не завершена, так как на территории Ирана остается высокообогащенный уран. Об этом он сказал в интервью программе "60 Minutes" на CBS, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам Нетаньяху, иранский ядерный материал необходимо вывезти.
Вы заходите внутрь и извлекаете это. Все это еще там (уран - ред.), и есть над чем работать
Нетаньяху не исключил новых действий против Ирана
Во время интервью Нетаньяху отказался уточнять, могут ли США или Израиль направить спецподразделения в Иран для изъятия ядерного материала.
Я думаю, что это можно сделать физически. Проблема не в этом. Это чрезвычайно важная миссия
В то же время израильский премьер заявил, что лучшим вариантом остается достижение соглашения с Ираном по его ядерной программе.
Ранее Иран сообщил, что передал США ответ на последнее американское предложение по завершению 10-недельной войны. В Вашингтоне заявляли, что ожидают реакции Тегерана перед принятием дальнейших решений.
