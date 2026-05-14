Главная
Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и скоординировал удар по объекту Ирана — СМИ

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Нетаньяху тайно посетил ОАЭ для встречи с президентом и координации действий против Ирана. Страны совместно атаковали иранский нефтехимический объект.

Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и скоординировал удар по объекту Ирана — СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты во время американо-израильской войны с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис главы израильского правительства, информирует УНН.

Детали

По данным офиса премьер-министра, Нетаньяху встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом.

Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами

— цитирует издание офис Нетаньяху.

СМИ напоминает, что ранее на этой неделе высокопоставленные чиновники США подтвердили, что Израиль направил батарею "Железный купол" и солдат для ее управления в ОАЭ во время войны с Ираном.

Кроме того, руководитель Моссада Дэвид Барнеа посещал ОАЭ как минимум дважды во время войны с Ираном для координации действий в конфликте. .., Две страны также скоординировали нападение на крупный иранский нефтехимический объект

— говорится в статье.

Напомним

На днях стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет постепенно прекратить финансовую поддержку израильской армии со стороны США в течение следующего десятилетия.

Нетаньяху заявил, что война с Ираном "еще не закончена" из-за наличия урана11.05.26, 03:30 • 4111 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира