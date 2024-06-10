Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  165745 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  168734 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  147349 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  104163 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  86499 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  84184 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114631 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112740 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114168 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  185647 просмотра

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля Бенни Гонца вернуться в состав Чрезвычайного кабинета и объединить усилия в войне против ХАМАСа для достижения победы и обеспечения безопасности израильских граждан.

Война •   •  195 просмотра
Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На временно оккупированных территориях Луганской области шахтеры не получают заработную плату, что приводит к социальному кризису и усилению зависимости от оккупационных сил.

Общество •   •  1048 просмотра
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия стала "сильнейшей" партией на выборах в Европарламент, по словам Урсулы фон дер Ляйен.

политика •   •  2189 просмотра
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Войска рф продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке, в то время как ситуация на Покровском направлении остается напряженной.

Война •   •  4998 просмотра
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку

Министр обороны Израиля Бени Ганц подал в отставку из военного кабинета.

Новости Мира •   •  5017 просмотра
Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Согласно исследованию Oslo Met, треть украинских беженцев в Норвегии решили остаться в стране и считают ее своей новой родиной, в то время как большинство других не определились с возвращением в Украину или с тем, чтобы остаться в Норвегии.

Общество •   •  6243 просмотра
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

Враг на временно оккупированных территориях заставляет школьников участвовать в пропагандистском флешмобе с исполнением песен, прославляющих рф как их "родную страну".

Война •   •  7152 просмотра
Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

Премьер-министр Бельгии уходит в отставку после поражения партии на выборах в ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о своей отставке после того, как его партия Open Vld потерпела поражение на выборах в Европарламент.

политика •   •  6310 просмотра
Премьер-министр Бельгии уходит в отставку после поражения партии на выборах в ЕС

Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

Председатель общины Белопольской общины Сумской области Юрий Зарко опроверг сообщения о том, что российские войска захватили село Рыжовка.

Война •   •  6968 просмотра
Войска врага не контролируют село Рыжовка на Сумщине-глава общины Зарко

Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером

Ярослава Магучих завоевала " золото "и установила новый рекорд Европы в прыжках в высоту среди женщин на 2,01 м на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, а украинка Ирина Геращенко завоевала" бронзу " с результатом 1,95 м.

спорт •   •  6230 просмотра
Магучих защитила титул чемпионки Европы по легкой атлетике, Геращенко стала бронзовым призером