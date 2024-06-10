Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в чрезвычайный кабинет. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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В воскресенье премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля Бенни Гонца передумать и вернуться в чрезвычайный кабинет.

Бенни, сейчас не время отказываться от кампании - сейчас время объединить усили - заявил Беньямин Нетаньяху.

Кроме того, Нетаньяху обратился к израильтянам, подчеркивая, что будет продолжать войну против ХАМАС.

Граждане Израиля, мы будем продолжать движение к победе и достижению всех целей войны, главное — освобождение всех наших заложников и ликвидация ХАМАС - заметил Беньямин Нетаньяху.

Он также заявил, что его двери остаются открытыми для любой политической партии, которая готова разделить бремя ведения войны против ХАМАС и "поможет одержать победу над нашими врагами и обеспечить безопасность наших граждан".

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