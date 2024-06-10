Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Согласно исследованию Oslo Met, треть украинских беженцев в Норвегии решили остаться в стране и считают ее своей новой родиной, в то время как большинство других не определились с возвращением в Украину или с тем, чтобы остаться в Норвегии.