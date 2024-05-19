Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию

В субботу вечером министр Бенни Ганц выдвинул ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаньяху, требуя обязательства по четкому плану управления Газой после победы над ХАМАСом и угрожая роспуском коалиции, если требование не будет выполнено. Пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Министр Бенни Ганц в субботу вечером предъявил ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаньяху, требуя от него принять четкий план управления Газой после победы над ХАМАСом и угрожая разрывом коалиции, если требования не будут выполнены.

В своем заявлении, спровоцировавшем возмущение среди других чиновников, Ганц критиковал отклонение от военной стратегии, обвиняя в этом "трусость" некоторых израильских лидеров после нападения ХАМАСа 7 октября.

В то время как израильские солдаты демонстрируют невероятную храбрость на фронте, некоторые из людей, которые отправили их в бой, действуют с трусостью и отсутствием ответственности. В то время как в тёмных туннелях Газы заложники переживают адские муки, есть и те, кто занимается ерундой. В то время как израильская общественность превосходит себя, некоторые политики думают о себе - сказал Ганц, который привёл свою партию "Национальное единство" в правящую коалицию сразу после террористического наступления.

Ганц выразил недовольство, заявив, что "личные и политические интересы стали влиять на ключевые аспекты израильской безопасности". Он критиковал затягивание войны в последние месяцы и выразил недовольство нежеланием Нетаньяху представить четкий план действий по Газе после победы над ХАМАСом.

Война выигрывается только с помощью четкого и реалистичного стратегического компаса - сказал он.

Ганц отметил, что если четкий план действий не будет разработан до 8 июня, он выведет свою центристскую партию из правительственной коалиции и перейдет в оппозицию.

Бенни Ганц заявил, что военный кабинет должен разработать и утвердить план действий для достижения шести стратегических целей:

Освобождение заложников. Смещение власти ХАМАСа, демилитаризация Газы и обеспечение контроля Израиля над безопасностью региона.

Создание международного гражданского механизма для управления Газой с участием американских, европейских, арабских и палестинских представителей, как альтернативу ХАМАСу и Аббасу.

Возвращение эвакуированных жителей севера в их дома до 1 сентября и восстановление западного Негева.

Продолжение нормализации отношений с Саудовской Аравией в рамках более широкой антииранской коалиции.

Реформирование национальной службы, чтобы все израильтяне внесли свой вклад в государство.



Ганц отметил, что реализация этого плана не будет простой, но возможна благодаря четкому определению целей и поддержке от арабских и международных лидеров. Эти меры должны быть приняты, как отметил министр обороны Йоав Галлант, для обеспечения долгосрочной безопасности Израиля после недавних событий в Газе.

Напомним

Армия обороны Израиля нашла тела трех израильских заложников - Шани Луки, Амита Бускилы и Ицхака Гелерента - убитых ХАМАС в Газе 7 октября, после атаки ХАМАС, в результате которой погибло более 360 человек и 125 - пропали без вести.