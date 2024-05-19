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Міністр військового кабінету Ізраїлю висунув ультиматум Нетаньяху: розробити післявоєнний план або він розірве коаліцію

Київ • УНН

 • 28664 перегляди

Міністр Бенні Ганц висунув ультиматум прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, вимагаючи чіткого плану управління Газою після перемоги над ХАМАС і погрожуючи розпуском коаліції, якщо ця вимога не буде виконана.

У суботу ввечері міністр Бенні Ганц висунув ультиматум прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, вимагаючи зобов'язання щодо чіткого плану управління Газою після перемоги над ХАМАСом та погрожуючи розпуском коаліції, якщо вимога не буде виконана. Пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Міністр Бенні Ганц в суботу ввечері пред'явив ультиматум прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, вимагаючи від нього ухвалити чіткий план управління Газою після перемоги над ХАМАСом і погрожуючи розривом коаліції, якщо вимоги не будуть виконані.

У своїй заяві, що спровокувала обурення серед інших урядовців, Ганц критикував відхилення від воєнної стратегії, звинувачуючи в цьому "боягузтво" деяких ізраїльських лідерів після нападу ХАМАСу 7 жовтня.

У той час як ізраїльські солдати демонструють неймовірну хоробрість на фронті, деякі з людей, які відправили їх у бій, діють з боягузтвом і відсутністю відповідальності. У той час як у темних тунелях Гази заручники переживають пекельні муки, є й ті, хто займається нісенітницями.У той час як ізраїльська громадськість перевершує себе, деякі політики думають про себе

 – сказав Ганц, який привів свою партію «Національна єдність» до правлячої коаліції відразу після терористичного наступу.

Ганц висловив невдоволення, заявивши, що "особисті та політичні інтереси стали впливати на ключові аспекти ізраїльської безпеки". Він критикував затягування війни останніми місяцями та висловив незадоволення небажанням Нетаньяху представити чіткий план дій щодо Гази після перемоги над ХАМАСом.

Війна виграється лише за допомогою чіткого та реалістичного стратегічного компаса

- сказав він.

Ганц зазначив, що якщо чіткий план дій не буде розроблено до 8 червня, він виведе свою центристську партію з урядової коаліції та перейде в опозицію.

Бенні Ганц заявив, що військовий кабінет має розробити та затвердити план дій для досягнення шести стратегічних цілей:

  1. Звільнення заручників.
  2. Зміщення влади ХАМАСу, демілітаризація Гази та забезпечення контролю Ізраїлю над безпекою регіону.
  3. Створення міжнародного цивільного механізму для управління Газою з участю американських, європейських, арабських та палестинських представників, як альтернативу ХАМАСу та Аббасу.
  4. Повернення евакуйованих жителів півночі до їхніх домівок до 1 вересня та відновлення західного Негева.
  5. Продовження нормалізації відносин із Саудівською Аравією в рамках більш широкої антиіранської коаліції.
  6. Реформування національної служби, щоб всі ізраїльтяни зробили свій внесок у державу.

Ганц наголосив, що реалізація цього плану не буде простою, але можлива завдяки чіткому визначенню цілей і підтримці від арабських та міжнародних лідерів. Ці заходи повинні бути вжиті, як зауважив міністр оборони Йоав Галлант, для забезпечення довгострокової безпеки Ізраїлю після недавніх подій у Газі.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю знайшла тіла трьох ізраїльських заручників - Шані Луки, Аміта Бускіли та Іцхака Гелерента - вбитих ХАМАС в Газі 7 жовтня, після атаки ХАМАС, у результаті якої загинуло понад 360 осіб і 125 - зникли безвісти.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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