Міністр військового кабінету Ізраїлю пішов у відставку
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц подав у відставку з військового кабінету.
Міністр військового кабінету Ізраїлю пішов у відставку. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц вирішив піти у відставку, вказавши на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху як перешкоду для перемоги в Газі.
Ганц погрожував залишити надзвичайний уряд, якщо Нетаньяху не представить новий план перемоги над ХАМАС, звільнення заручників і післявоєнного управління Газою.
Додамо
Бенні Ганц, будучи основним політичним суперником Нетаньяху, закликав прем'єр-міністра провести вибори в найближчі місяці.
Міністр військового кабінету Ізраїлю висунув ультиматум Нетаньяху: розробити післявоєнний план або він розірве коаліцію19.05.24, 14:41 • 28659 переглядiв