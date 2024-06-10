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Нетаньяху закликав міністра військового кабінету Ізраїлю повернутися до складу надзвичайного кабінету

Нетаньяху закликав міністра військового кабінету Ізраїлю повернутися до складу надзвичайного кабінету

Київ • УНН

 • 118886 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав міністра військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганца повернутися до складу надзвичайного кабінету і об'єднати зусилля у війні проти ХАМАСу для досягнення перемоги і забезпечення безпеки ізраїльських громадян.

Нетаньяху закликав міністра військового кабінету Ізраїлю повернутися до надзвичайного кабінету. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав міністра військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганца передумати і повернутися до надзвичайного кабінету.

Бенні, зараз не час відмовлятися від кампанії — зараз час об’єднати зусилля

- заявив Беньямін Нетаньяху.

Крім того, Нетаньяху звернувся до ізраїльтян, наголошуючи, що буде продовжувати війну проти ХАМАС.

Громадяни Ізраїлю, ми будемо продовжувати рух до перемоги і досягнення всіх цілей війни, головне — звільнення всіх наших заручників і ліквідація ХАМАС

- зауважив Беньямін Нетаньяху.

Він також заявив, що його двері залишаються відкритими для будь-якої політичної партії, яка готова розділити тягар ведення війни проти ХАМАС і "допоможе здобути перемогу над нашими ворогами та забезпечити безпеку наших громадян".

Міністр військового кабінету Ізраїлю пішов у відставку10.06.24, 03:32 • 46856 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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