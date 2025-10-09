Нетаньяху поддержал идею присуждения Трампу Нобелевской премии мира - СМИ

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, поскольку способствовал заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Дополнение

Новый лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. В последнее время среди кандидатов на получение нередко упоминался действующий президент США Дональд Трамп, который хвастался, что с января завершил уже "семь войн". Но прекращение агрессии рф в Украине и война в секторе Газа стали для президента-республиканца слишком "крепкими орешками". И хотя по последней есть прогресс, впрочем, кажется, Нобелевский комитет уже принял свое решение.

Президент Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.