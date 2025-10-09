$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 14351 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 31206 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33781 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 21866 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 20232 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32894 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16834 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15708 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
9 октября, 01:15 • 16944 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Нетаньяху поддержал идею присуждения Трампу Нобелевской премии мира - СМИ

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за содействие соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Новый лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября.

Нетаньяху поддержал идею присуждения Трампу Нобелевской премии мира - СМИ

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, поскольку способствовал заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира спустя несколько часов после того, как президент США объявил о соглашении о прекращении огня и освобождении заложников и пленных между Израилем и ХАМАС

- пишет издание.

Дополнение

Новый лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. В последнее время среди кандидатов на получение нередко упоминался действующий президент США Дональд Трамп, который хвастался, что с января завершил уже "семь войн". Но прекращение агрессии рф в Украине и война в секторе Газа стали для президента-республиканца слишком "крепкими орешками". И хотя по последней есть прогресс, впрочем, кажется, Нобелевский комитет уже принял свое решение.

Президент Зеленский заявил, что Украина номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Павел Зинченко

Новости Мира
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Сектор Газа
Украина