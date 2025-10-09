$41.400.09
Нетаньягу підтримав ідею присудження Трампу Нобелівської премії миру - ЗМІ

Київ • УНН

 838 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру за сприяння угоді про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Нового лауреата Нобелівської премії миру буде оголошено 10 жовтня.

Нетаньягу підтримав ідею присудження Трампу Нобелівської премії миру - ЗМІ

Очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру, оскільки сприяв встановленню угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, пише УНН з посиланням на AFP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру через кілька годин після того, як президент США оголосив про угоду про припинення вогню та звільнення заручників і полонених між Ізраїлем і ХАМАС 

- пише видання.

Доповнення

Нового лауреата Нобелівської премії миру буде оголошено 10 жовтня. Останнім часом серед кандидатів на отримання нерідко згадувався діючий президент США Дональд Трамп, який хизувався, що з січня завершив вже "сім воєн". Але припинення агресії рф в Україні та війна в секторі Газа стали для президента-республіканця надто "міцними горішками". І хоча по останній є прогрес, втім здається Нобелівський комітет вже ухвалив своє рішення.

Президент Зеленський заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Павло Зінченко

Новини Світу
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Сектор Газа
Україна