Нетаньяху назвал перемирие США и Ирана "этапом на пути к достижению целей Израиля"

Перемирие между США и Ираном является лишь "этапом на пути к достижению целей" Израиля. Об этом в видеообращении заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН. со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, его страна готова достичь своих целей либо путем соглашения, либо возобновив боевые действия.

Иран слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее, чем когда-либо. Это суть этой кампании, на данный момент. ... Мы готовы вернуться к бою в любой момент. Наш палец на спусковом крючке - заявил Нетаньяху.

Он добавил, что заключенное перемирие между США и Ираном не стало неожиданностью для Израиля, а его страна достигла огромных успехов.

Кроме того, по словам Нетаньяху, Иран начал переговоры ослабленным и истощенным. По его словам, Тегеран согласился открыть Ормузский пролив без предварительных условий и отказался от требований по снятию санкций, получению компенсации и прекращению огня в Ливане.

Накануне Иран объявил о запрете нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив после израильской атаки на Ливан.

