$43.490.0950.270.05
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
3.7м/с
84%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Украина
Ливан
Реклама
УНН Lite
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 19269 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 23757 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 31043 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 33409 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 43388 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
9К720 Искандер
Шахед-136
Дипломатка

Нетаньяху назвал перемирие США и Ирана "этапом на пути к достижению целей Израиля"

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Премьер Израиля заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана. По словам Нетаньяху, сейчас "Иран слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее, чем когда-либо".

Перемирие между США и Ираном является лишь "этапом на пути к достижению целей" Израиля. Об этом в видеообращении заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН. со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

По его словам, его страна готова достичь своих целей либо путем соглашения, либо возобновив боевые действия.

Иран слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее, чем когда-либо. Это суть этой кампании, на данный момент. ... Мы готовы вернуться к бою в любой момент. Наш палец на спусковом крючке

- заявил Нетаньяху.

Он добавил, что заключенное перемирие между США и Ираном не стало неожиданностью для Израиля, а его страна достигла огромных успехов.

Кроме того, по словам Нетаньяху, Иран начал переговоры ослабленным и истощенным. По его словам, Тегеран согласился открыть Ормузский пролив без предварительных условий и отказался от требований по снятию санкций, получению компенсации и прекращению огня в Ливане.

Напомним

Накануне Иран объявил о запрете нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив после израильской атаки на Ливан.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Израиль
Ливан
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран