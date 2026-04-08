Трамп заявил, что израильские удары по Ливану "не включены" во временное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп сегодня назвал израильские удары по Ливану «отдельным столкновением» с «Хезболлой», которое «не было включено» в двухнедельное соглашение о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на CNN.

«Да, они не были включены в соглашение», — сказал Трамп в телефонном разговоре с PBS News Hour сегодня утром. «Из-за «Хезболлы». Они не были включены в соглашение. С этим тоже разберутся. Все в порядке».

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN во вторник, что Израиль согласился приостановить свою бомбардировочную кампанию на время продолжения переговоров, но Трамп, похоже, согласился с тем, что Израиль продолжит наносить удары по Ливану в это время.

По информации Fars news, Иран объявил о запрете нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив после израильской атаки на Ливан.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.