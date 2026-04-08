Трамп заявил, что израильские удары по Ливану "не включены" во временное прекращение огня

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

Дональд Трамп заявил, что атаки на Хезболлу не входят в двухнедельное перемирие. Иран в ответ запретил танкерам проход через Ормузский пролив.

Трамп заявил, что израильские удары по Ливану "не включены" во временное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп сегодня назвал израильские удары по Ливану «отдельным столкновением» с «Хезболлой», которое «не было включено» в двухнедельное соглашение о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на CNN.

«Да, они не были включены в соглашение», — сказал Трамп в телефонном разговоре с PBS News Hour сегодня утром. «Из-за «Хезболлы». Они не были включены в соглашение. С этим тоже разберутся. Все в порядке».

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN во вторник, что Израиль согласился приостановить свою бомбардировочную кампанию на время продолжения переговоров, но Трамп, похоже, согласился с тем, что Израиль продолжит наносить удары по Ливану в это время.

Добавим

По информации Fars news, Иран объявил о запрете нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив после израильской атаки на Ливан.

Напомним

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.

Антонина Туманова

