Нетаньяху: Израиль рассчитывает на дальнейшую нормализацию отношений с ближневосточными странами

Ему был задан вопрос о том, с каким арабским государством Израиль может нормализовать отношения после того, как это было сделано с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Нетаньяху ответил, что работа над достижением соответствующих договоренностей с ОАЭ велась “без привлечения внимания”. По его словам, израильские власти будут придерживаться такого подхода и в дальнейшем.

“Все, что я могу сказать, это то, что я разговаривал с лидерами арабских государств”, — сообщил он. Нетаньяху отметил, что ранее встречался с руководством Омана во время посещения этой страны. “Это не единственная встреча, которую я проводил в регионе”, — добавил он. Премьер выразил убежденность в том, что арабские государства заинтересованы в нормализации отношений с Израилем.

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