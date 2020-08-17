Нетаньяху: Ізраїль розраховує на подальшу нормалізацію відносин з близькосхідними країнами

Йому було поставлено питання про те, з якою арабською державою Ізраїль може нормалізувати відносини після того, як це було зроблено з Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ). Нетаньяху відповів, що робота над досягненням відповідних домовленостей з ОАЕ велася “без залучення уваги”. За його словами, ізраїльська влада буде дотримуватися такого підходу й надалі.

“Все, що я можу сказати, це те, що я розмовляв з лідерами арабських держав”, — повідомив він. Нетаньяху зазначив, що раніше зустрічався з керівництвом Оману під час відвідин цієї країни. “Це не єдина зустріч, яку я проводив в регіоні”, — додав він. Прем’єр висловив переконання в тому, що арабські держави зацікавлені в нормалізації відносин з Ізраїлем.

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