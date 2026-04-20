Нетаньяху анонсировал продолжение борьбы Израиля и США против Ирана
Киев • УНН
Премьер Израиля заявил о незавершенности усилий в противостоянии с Тегераном. Встреча с президентом Аргентины состоялась на фоне перемирия с Ливаном.
Усилия США и Израиля в борьбе против Ирана "пока не завершены". Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Подробности
Указывается, что это обращение Нетаньяху прозвучало во время его встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Любой момент может принести нам новые события. Кто знает, что произойдет завтра или послезавтра
По его словам, США и Израиль "достигнут своих целей и дадут больше надежды, больше света свободным народам мира".
Контекст
17 апреля между Ливаном и Израилем начало действовать 10-дневное перемирие. Прекращение огня является ключевым шагом в усилиях Вашингтона по достижению соглашения о прекращении войны с Ираном, при этом Тегеран настаивает на том, что перемирие в Ливане должно быть частью любого соглашения.
Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала террористическую ячейку, действовавшую в районе передней линии обороны, "чтобы предотвратить прямую угрозу северным общинам".
