Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

Несмотря на аварийное отключение энергоблока на одной из ТЭС, в Украине не фиксируется дефицита электроэнергии. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Дефицита электроэнергии не фиксируется. Внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. В ведомстве добавляют, что также планируется коммерческий импорт электроэнергии.

Генерация и потребление

Отмечается, что за прошедшие сутки на одной из ТЭС из-за незначительных технологических нарушений отключался энергоблок. В течение дня его работа была восстановлена.

На одной из ТЭЦ персоналом аварийно отключен котел из-за технологических нарушений. В результате станция частично снизила свою мощность. Сейчас объект полностью в работе. Также отключалась ТЭЦ на одном из промышленных предприятий. Нарушений в теплоснабжении не было.

В резерве есть два блока тепловой генерации, которые будут подключены к работе в случае необходимости. Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются - отмечают в Минэнерго.

В министерстве отмечают, что следует уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления - в выходные дни с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 часов.

Последствия обстрелов

В результате вражеских обстрелов повреждена воздушная линия в Черниговской области. Без света остались 359 бытовых потребителей в 6 населенных пунктах.

Состояние сетей

В Полтавской области из-за технологических нарушений в сетях обесточились бытовые потребители и админздания, в частности котельная и роддом.

Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго

Все были сначала запитаны от генераторов, а позже - по резервной схеме подключения.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 10 608 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в этом году Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов, чтобы компенсировать потери энергосектора из-за войны с Россией.