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Попри відсутність дефіциту: Міненерго закликає українців зменшити навантаження на енергосистему у пікові години

Попри відсутність дефіциту: Міненерго закликає українців зменшити навантаження на енергосистему у пікові години

Київ • УНН

 • 90053 перегляди

У Міненерго запевняють, що внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів. У відомстві додають, що також планується комерційний імпорт електроенергії.

Попри аварійне відключення енергоблока на одній з ТЕС, в Україні не фіксується дефіциту електроенергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі 

Дефіциту електроенергії не фіксується. Внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів. У відомстві додають, що також планується комерційний імпорт електроенергії. 

Генерація та споживання 

Зазначається, що минулої доби на одній з ТЕС через незначні технологічні порушення відключався енергоблок. Упродовж дня його роботу було відновлено. 

На одній з ТЕЦ персоналом аварійно відключено котел через технологічні порушення. У результаті станція частково знизила свою потужність. Наразі об’єкт повністю в роботі. Також відключалася ТЕЦ на одному з промислових підприємств. Порушень у теплопостачанні не було. 

У резерві є два блоки теплової генерації, які буде підключено до роботи в разі потреби. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються 

- наголошують у Міненерго.

У міністерстві наголошують, що слід зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання - у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години.

Наслідки обстрілів

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено повітряну лінію у Чернігівській області. Без світла залишилися 359 побутових споживачів у 6 населених пунктах.

Стан мереж 

У Полтавській області через технологічні порушення в мережах знеструмились побутові споживачі та адмінбудівлі, зокрема котельня та пологовий будинок.

Взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на майже 40% - Міненерго26.01.24, 13:33 • 24689 переглядiв

Усіх було спочатку заживлено від генераторів, а пізніше – за резервною схемою підключення.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 10 608 МВт-год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів, щоб компенсувати втрати енергосектору через війну з росією.

Володимир Омельченко

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