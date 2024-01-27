Попри відсутність дефіциту: Міненерго закликає українців зменшити навантаження на енергосистему у пікові години
Київ • УНН
У Міненерго запевняють, що внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів. У відомстві додають, що також планується комерційний імпорт електроенергії.
Попри аварійне відключення енергоблока на одній з ТЕС, в Україні не фіксується дефіциту електроенергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
Деталі
Дефіциту електроенергії не фіксується. Внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів. У відомстві додають, що також планується комерційний імпорт електроенергії.
Генерація та споживання
Зазначається, що минулої доби на одній з ТЕС через незначні технологічні порушення відключався енергоблок. Упродовж дня його роботу було відновлено.
На одній з ТЕЦ персоналом аварійно відключено котел через технологічні порушення. У результаті станція частково знизила свою потужність. Наразі об’єкт повністю в роботі. Також відключалася ТЕЦ на одному з промислових підприємств. Порушень у теплопостачанні не було.
У резерві є два блоки теплової генерації, які буде підключено до роботи в разі потреби. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються
У міністерстві наголошують, що слід зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання - у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години.
Наслідки обстрілів
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено повітряну лінію у Чернігівській області. Без світла залишилися 359 побутових споживачів у 6 населених пунктах.
Стан мереж
У Полтавській області через технологічні порушення в мережах знеструмились побутові споживачі та адмінбудівлі, зокрема котельня та пологовий будинок.
Взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на майже 40% - Міненерго26.01.24, 13:33 • 24689 переглядiв
Усіх було спочатку заживлено від генераторів, а пізніше – за резервною схемою підключення.
Імпорт/експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 10 608 МВт-год. Експорту не передбачається.
Нагадаємо
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів, щоб компенсувати втрати енергосектору через війну з росією.